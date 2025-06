1º Bee Hackathon transforma Vilhena em polo de inovação e tecnologia revelando talentos da região

Combinando criatividade e tecnologia, o 1º Bee Hackathon de Vilhena (RO) realizado de 13 e 15 de junho, marcou o início de uma nova fase para o ecossistema de inovação da região.

O evento reuniu 30 participantes de Vilhena, Cacoal e Pimenta Bueno (RO) em nove equipes, para uma maratona de ideias com foco em soluções para a realidade local.

Promovido pelo Hubee, hub de inovação da Sicoob Credisul e da Faculdade Favoo, o 1º Bee Hackathon contou com o apoio metodológico do Sebrae Rondônia.

Os times participaram de mentorias, estruturação de ideias e desenvolvimento de protótipos. Depois, apresentaram para uma banca avaliadora que levou em consideração pontos como impacto social, viabilização e apresentação da equipe.

O grupo que levou o 1º lugar foi o ‘Valoriza Vilhena’, dos participantes Amara Cardoso, Tiago Lourenço, Vitor Almeida e João Gomes, com a ideia de desenvolver um jogo interativo que estimula moradores a explorarem a cultura e o comércio local. A cada atividade, pontos são acumulados e trocados por recompensas.

Além de receberem o valor de R$ 5 mil, o projeto será incubado pelo Hubee, que vai auxiliar na execução e viabilização da plataforma.

Durante a imersão de mais de 42 horas acampados no campus da Faculdade Favoo, os participantes contaram com especialistas em tecnologia, design, negócios e impacto social, o que elevou o nível técnico das soluções apresentadas. Para o analista de inovação Rangel Miranda, a entrega foi técnica, criativa e com propósito. “Criamos as condições ideais para que as equipes colocassem a mão na massa e entregassem projetos com potencial real”, destacou.

Em 2º e 3º lugar ficaram as equipes ‘Neways’ e ‘Conect Vilhena’, respectivamente. A ‘Neways’ propôs a criação de uma plataforma digital para que cidadãos registrem e acompanhem demandas da cidade, como iluminação pública, limpeza urbana e infraestrutura. Já a ‘Conect Vilhena’ apresentou um dispositivo que centraliza informações úteis sobre Vilhena, como serviços públicos, agenda de eventos e pontos turísticos. Eles receberam a premiação de R$ 2,5 mil e R$ 1 mil.

O superintendente de Estratégia e Inovação da Sicoob Credisul, Tiago Sartori, acompanhou o desenvolvimento dos projetos e ressaltou a força das conexões construídas durante o evento.

“As soluções apresentadas têm potencial de impacto direto na vida das pessoas. Então, o hackathon cumpriu seu papel ao conectar criatividade, tecnologia e o olhar de quem vive a cidade”, afirmou.

O Bee Hackathon não terminou na premiação. Agora, a proposta vencedora será incubada no Hubee, e os outros projetos seguem para fase de amadurecimento para futuras trilhas de pré-incubação.