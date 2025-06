Deputado Delegado Camargo cobra prorrogação de concurso e convocação de novos policiais civis em RO

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 13249/2025 ao Governo do Estado de Rondônia, solicitando a prorrogação do concurso público da Polícia Civil realizado em 2022, bem como a convocação da segunda turma de aprovados.

O parlamentar destaca que a medida é urgente e necessária para reforçar o efetivo das forças de segurança no estado.

Segundo o deputado, a prorrogação do certame e o aproveitamento dos candidatos já aprovados representam economia aos cofres públicos, evitando os altos custos com a realização de um novo concurso. Além disso, a convocação imediata da segunda turma permitirá atender à crescente demanda nas delegacias e garantir mais eficiência no atendimento à população. “Temos um déficit de efetivo e uma sobrecarga de trabalho nas unidades policiais. A convocação dos aprovados é necessária, justa e estratégica”, afirmou.

Na indicação, Delegado Camargo solicita que o Governo informe se há estudos orçamentários para a convocação, qual será o número de candidatos chamados, o custo do curso de formação e o prazo previsto para início da capacitação técnica e profissional. Ele também defende a importância de planejamento e responsabilidade na gestão pública, especialmente na área da segurança.

A prorrogação está prevista no artigo 37, inciso III, da Constituição Federal, que permite a extensão da validade de concursos por mais dois anos. Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle e membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, Delegado Camargo reforça seu compromisso em atuar com firmeza para garantir melhores condições à Polícia Civil e mais segurança à sociedade rondoniense.

“A população de Rondônia merece uma Polícia Civil estruturada e em condições de prestar um serviço de excelência. Não podemos desperdiçar o investimento feito nesse concurso nem a expectativa de quem se dedicou para ingressar na carreira. É hora de agir com responsabilidade”, concluiu.