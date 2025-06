Dupla assassinada com requintes de crueldade em Vilhena, foi morta a golpes de “chucho”; veja detalhes

Na tarde desta sexta-feira, 20, um crime brutal chocou os moradores do bairro São José, em Vilhena.

Dois homens, identificados como Lindomar Oliveira de Souza, de 42 anos, e Helton Rodrigo de Souza, de 40, foram encontrados mortos dentro de uma residência localizada na Rua Rosilene de Castro.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha, com apoio de outras viaturas da Polícia Militar, se deslocaram até o local após receberem denúncia de que no imóvel havia ocorrido um duplo homicídio.

Ao chegarem, os policiais foram recebidos por um homem identificado pelas iniciais D.N.S., que relatou ter ido até a casa junto com sua esposa para entregar uma refeição ao tio. Ao encontrarem a porta aberta, entraram no imóvel e se depararam com os corpos das vítimas, um no quarto e outro no banheiro, ambos amordaçados, com mãos e pés amarrados.

Sem conseguir contato com o número 190, D., procurou ajuda de um vizinho para acionar a polícia. Ele informou que Lindomar e Helton eram usuários de drogas, mas disse desconhecer desentendimentos ou ameaças anteriores que pudessem estar relacionadas ao crime.

A Perícia Técnico-Científica (POLITEC) foi acionada e, após realizar os procedimentos necessários, liberou os corpos para a remoção feita pela funerária Santo Cristo.

Durante a apuração, moradores da região informaram à polícia que o local era frequentado por usuários e traficantes e seria um ponto ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), onde havia venda e consumo de entorpecentes.

Os corpos das vítimas apresentavam inúmeras lesões perfuro-contundentes, com orifícios de entrada, hematomas e marcas de agressões na região lombar, torácica, abdominal e pescoço. Segundo a perícia, os ferimentos podem ter sido causados por um “chucho”, objeto cortante de fabricação artesanal, comumente utilizado em presídios.

No bolso da calça de Helton foi encontrado um invólucro contendo fragmentos de uma substância cristalizada, aparentando ser crack.

Helton residia na Rua 1515, no bairro Cristo Rei, era ajudante de perfuratriz, solteiro e pai de uma filha menor de idade. Já Lindomar morava na Avenida 1º de Maio, no Centro de Vilhena, era solteiro, não tinha filhos e trabalhava com serviços gerais.

O velório dos dois acontece na Capela Mortuária Municipal. O sepultamento será definido pelas famílias nas próximas horas.

A Polícia Civil investiga o caso e busca pistas que possam levar à identificação dos autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.