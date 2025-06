LEI SECA: dois motociclistas são presos por embriaguez durante operação em Vilhena

Durante a noite de quinta-feira, 19, a guarnição da Rádio Patrulha, em apoio à operação Lei Seca, realizou uma série de abordagens de trânsito em Vilhena, que resultaram na prisão de dois motociclistas por embriaguez.

O primeiro caso ocorreu durante a abordagem de uma motocicleta Honda CG 125 de cor preta, conduzida por L.A. Embora o condutor possuísse Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica.

Foi oferecido ao motociclista o teste de etilômetro, que ele aceitou realizar. O resultado apontou 0,82 mg/L de álcool expelido pelos pulmões, configurando crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diante disso, L.A., recebeu voz de prisão.

Na mesma operação, os policiais abordaram uma moto Sundown Max 125 de cor vermelha, com placa de São Paulo, conduzida por O.E., que também é habilitado. Durante a fiscalização, o condutor demonstrou sinais de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Mesmo com a recusa, os policiais lavraram um termo de constatação, baseado nos sintomas apresentados, que confirmaram a suspeita de embriaguez. Assim, o caso também foi enquadrado no artigo 306 do CTB, e o condutor foi preso.

Ambos os motociclistas foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.