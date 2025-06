Motorista embriagado e sem habilitação é preso durante fiscalização da Lei Seca em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 19, a guarnição da Rádio Patrulha, em apoio à operação Lei Seca, realizou uma fiscalização de trânsito em pontos estratégicos da cidade de Vilhena.

Durante a ação, os policiais abordaram um veículo Volkswagen Gol, conduzido por um homem identificado como T.V.

Ao ser solicitado que apresentasse a documentação, foi constatado que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), infringindo normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, os agentes notaram sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e fala alterada.

Diante da suspeita, foi oferecido ao condutor o teste do etilômetro, que foi aceito voluntariamente. O resultado indicou 0,35 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, configurando crime de trânsito conforme o artigo 306 do CTB.

Com base no resultado e na ausência de habilitação, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O veículo foi retido e removido do local, conforme previsto em lei.

As ações da operação Lei Seca têm como objetivo principal a preservação da vida e a redução de acidentes causados pela combinação de álcool e direção.