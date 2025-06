Sílvia Cristina diz que criação da CPMI para apurar fraudes no INSS é vitória para população

A deputada federal Sílvia Cristina disse que a decisão do Congresso Nacional, pela criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes no INSS é uma vitória para a população, que espera que os culpados sejam identificados e punidos e os beneficiários atingidos pelo esquema criminoso, sejam ressarcidos.

“Foi sim uma grande vitória para o povo a criação dessa CPMI. O governo federal fez de tudo para impedir as investigações, mas o Congresso ouviu o clamor social e a CPMI será instalada, para averiguar a fundo quem roubou os aposentados!”, disse a deputada.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez a leitura do pedido de criação da CPMI e nos próximos dias será instalada, com a definição do presidente e relator, após os partidos indicarem os 15 senadores e os 15 deputados que integrarão a Comissão, que terá 180 dias para a conclusão dos trabalhos, após a sua instalação.

“Assinei pela criação da CPMI e vamos seguir acompanhando, para que as investigações avancem e cheguem aos culpados pelo crime contra os idosos e que as pessoas lesadas sejam ressarcidas”, completou a deputada.