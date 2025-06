Tatuador morre após colidir com caminhão no bairro Jardim América em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 20, um grave acidente de trânsito tirou a vida de um jovem tatuador em cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, próximo à Vila da Aeronáutica, no bairro Jardim América, em Vilhena.

O acidente envolveu um caminhão ¾ baú e uma motocicleta. Com o impacto, o motociclista foi parar debaixo do caminhão, enquanto a moto permaneceu na frente do veículo.

A vítima foi identificada como Luciano Wilson Festch, de 24 anos, que atuava como tatuador na cidade. Ele sofreu ferimentos graves e ainda chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e deu entrada no hospital já sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos periciais da Polícia Técnica-Científica (Politec), que deverá apontar as circunstâncias e possíveis causas do acidente. Após a perícia, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.