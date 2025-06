VÍDEO: Motociclista é socorrido em estado grave após “voar” e colidir com poste em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 20, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua Rio Grande do Norte, no bairro Cidade Verde III, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, testemunhas relataram que o condutor de uma motocicleta Honda CG 160, de cor prata e placa de Corumbiara, trafegava pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Hospital Regional, onde foi intubada e levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O local do acidente foi isolado pela guarnição policial, e a perícia técnica foi acionada. No entanto, a equipe da Politec informou que, por se tratar de um caso de autolesão, não haveria necessidade de deslocamento até o local, autorizando a liberação da via.

Durante o registro da ocorrência, a polícia não conseguiu confeccionar os autos relativos às infrações de trânsito, uma vez que o condutor não portava qualquer documento de identificação.

>>>Vídeo abaixo: