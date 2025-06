Morador de rua é esfaqueado após briga por bebida alcoólica em praça de Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira, 23, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal nas imediações da praça do Ginásio Geraldão, em Vilhena.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída próximo ao ponto de mototáxi situado na praça. Imediatamente, acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Hospital Regional para atendimento médico.

A vítima foi identificada como W., morador de rua, que relatou aos militares ter se envolvido em uma discussão com outro indivíduo em situação de rua. Segundo ele, a briga teria começado após tentar tomar do agressor um recipiente com bebida alcoólica. Durante o conflito, o suspeito desferiu um golpe de faca no braço direito de W., causando um corte profundo.

O autor, segundo descrição da vítima, trajava camiseta cinza e shorts azul. A guarnição realizou patrulhamento pelas redondezas na tentativa de localizar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações.