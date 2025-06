Em Colorado, Associação Nakayama de Karatê recebe R$ 200 mil da deputada Sílvia Cristina

A deputada federal Sílvia Cristina sempre tem destinado recursos para apoiar entidades esportivas, de diversas modalidades, que fazem um trabalho unindo o esporte e o social.

Uma das entidades beneficiadas com a ação do mandato da parlamentar é a Associação Nakayama De Karatê, em Colorado do Oeste, que recebeu R$ 200 mil para ajudar na manutenção e custeio.

“É um compromisso que temos mantido ao longo do nosso mandato, que é apoiar o esporte, ser parceira de entidades que unem a prática de atividade esportiva com o social. E a Associação Nakayama tem um trabalho especial, reconhecido por toda a sociedade, tendo o sensei Cido a frente dessa iniciativa”, disse a deputada.

Na entrega do cheque à Associação Nakayama de Karatê, Sílvia Cristina foi recebida pelo sensei Aparecido Ferreira de Souza, o Cido, e por alunos do projeto. O prefeito de Colorado, Edinho do Rádio, a deputada estadual Rosângela Donadon, a vereadora e presidente da Câmara, Michelly Martins, o vereador Buzanello e o Marcelo Lucas, diretor da Aprosoja.

A entrega do cheque é ainda mais especial, pois o Dia Mundial do Karatê foi celebrado em 17 de junho. “É um esporte que gosto muito e sempre tenho contribuído com o meu mandato, para apoiar projetos sociais que utilizam essa modalidade como ferramenta de inclusão.

Diversos desses projetos do karatê em Rondônia recebem apoio nosso, ajudando na manutenção e custeio e apoiando a participação dos nossos atletas em competições internacionais, nacionais e regionais. Vamos seguir apoiando esse esporte em Rondônia, pois temos esse compromisso, como madrinha do karatê”.