Em Vilhena, mãe aciona polícia e criança é localizada com vizinho após bebedeira de pai; homem foi preso

Na noite de segunda-feira, 23, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de desaparecimento de uma criança na Rua dos Narcisos, bairro Cidade Jardim, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais mantiveram contato com a mãe da criança, uma menina de apenas 5 anos, que relatou ter deixado a filha sob os cuidados do pai, seu ex-companheiro, durante a manhã, uma vez que a babá habitual estava indisponível.

No entanto, ao retornar à tarde para buscar a filha, a mulher encontrou o pai da criança em visível estado de embriaguez. Questionado sobre o paradeiro da menor, o homem inicialmente negou que estivesse com a menina e, em seguida, afirmou que já a havia devolvido à mãe, informações contraditórias que despertaram preocupação imediata.

Diante da situação, a mulher lembrou-se de um amigo do ex-companheiro, que possui deficiência física e mora nas proximidades. Ao ir até a casa do rapaz, foi informada de que a criança não estava lá.

Pouco depois, descobriu que a menina havia sido acolhida por um vizinho, o qual relatou à guarnição que, ao perceber o estado de embriaguez do pai, decidiu intervir. Segundo ele, por não conhecer a mãe da criança e não possuir meios de contato, optou por abrigá-la em sua casa, sob os cuidados de sua esposa, até que alguém legitimado aparecesse para buscá-la.

Diante da situação de negligência por parte do pai, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foram tomadas as providências cabíveis.

A criança foi devolvida à mãe, e o caso será acompanhado pelas autoridades competentes.