Eyder Brasil leva serviços gratuitos a mais de 2 mil pessoas na 2ª edição do Cidadania no Bairro em Porto Velho

A Escola Maria Francisca de Jesus Gonçalves, na zona Leste de Porto Velho, foi palco da 2ª edição do projeto Cidadania no Bairro, promovido pelo deputado estadual Eyder Brasil.

A ação, que contou com o apoio de diversos parceiros e mais de 60 voluntários, beneficiou mais de 2 mil pessoas da comunidade do Orgulho do Madeira, com atendimentos gratuitos em saúde, cidadania, educação, lazer e assistência social.

Durante o evento, os moradores tiveram acesso a serviços como atendimento médico, odontológico, jurídico, emissão de documentos, corte de cabelo, atendimentos do DETRAN, SINE, SEMTRAN, SESC, e muito mais. A ação contou com o importante apoio da Prefeitura de Porto Velho e do Governo do Estado de Rondônia, que somaram esforços para oferecer serviços de qualidade à população. Também foram sorteadas cestas básicas e brindes, em um momento especial que celebrou a união entre poder público e sociedade.

“Ver a comunidade reunida e recebendo cuidado, respeito e dignidade mostra que estamos no caminho certo. Esse projeto é para transformar vidas de verdade, levando o poder público para perto de quem mais precisa”, declarou o deputado Eyder Brasil.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também esteve presente e elogiou a iniciativa: “Parabenizo o deputado Eyder pela sensibilidade e pelo compromisso com a população. Ações como essa ajudam a transformar a nossa Porto Velho em um lugar melhor para todos.”

A próxima edição do Cidadania no Bairro já tem data marcada: será no dia 30 de agosto, na Escola Osvaldo Piana, no bairro Nacional. A expectativa é de mais uma grande mobilização de atendimentos gratuitos e acolhimento à população.