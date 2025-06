Homem finge buscar trabalho, agride e rouba comerciante em Vilhena, mas é localizado por rastreamento de celular

Na tarde de segunda-feira, 23, uma ação criminosa foi registrada pela guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar, após um roubo violento ocorrido em casa na Rua 2201, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que, ao chegar ao seu estabelecimento comercial, encontrou no local um homem identificado como A., que afirmou estar em busca de trabalho. Durante a conversa, a vítima mencionou que havia adquirido uma residência que precisava de reformas e questionou se o homem teria interesse em realizar o serviço.

Com a resposta positiva, a vítima convidou A., para acompanhá-lo até o imóvel, localizado na Rua 2201, no bairro Alto Alegre. O suspeito deixou sua bicicleta no comércio da vítima e seguiu com ele no veículo.

Ao chegarem à casa, os dois entraram no local, momento em que o suspeito anunciou o assalto. De forma repentina, ele se apossou de um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando ferimentos com sangramento. Em seguida, roubou um aparelho celular da marca Samsung e cerca de R$ 100 em dinheiro.

Ainda durante a ação, o criminoso aplicou um golpe de “mata-leão” na vítima, na tentativa de enforcá-lo. Mesmo ferido, o comerciante conseguiu reagir, pegou um pedaço de madeira e atingiu o agressor, que interrompeu o ataque e fugiu do local.

A vítima conseguiu retornar ao seu comércio, onde pediu socorro e acionou a Polícia Militar. Diante da gravidade dos ferimentos, o Corpo de Bombeiros foi chamado e conduziu a vítima ao Hospital Regional.

A filha da vítima, utilizando o recurso de rastreamento do celular roubado, localizou o aparelho nas imediações de um bar próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela, acompanhada do irmão e do esposo, dirigiu-se ao local indicado, onde avistaram o suspeito.

Ao perceber que seria abordado, o homem tentou fugir de bicicleta, mas foi contido pelo grupo até a chegada da guarnição policial. O suspeito confessou o crime e afirmou que já havia gastado o dinheiro subtraído.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.