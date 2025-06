JAIME BAGATTOLI: Senador anuncia dez peritos do INSS para municípios do interior do estado

Confirmando o seu compromisso de amenizar as filas de espera por peritos do INSS em Rondônia, o senador Jaime Bagattoli (PL) anunciou dez peritos médicos que vão atender a cinco municípios do interior do estado.

Segundo o senador, os profissionais deverão iniciar os trabalhos a partir do fim de julho. Ao todo, Rondônia deve receber 20 peritos médicos aprovados no último concurso do INSS,

A previsão é de que inicialmente cinco municípios recebam, cada um, dois peritos para atender em suas respectivas regiões. São eles: Ariquemes, Buritis, Jaru, Ji-Paraná e Vilhena.

“Eu lembro que desde que eu assumi o cargo de senador eu venho lutando por uma solução rápida para isso, pois sei da realidade e da urgência das pessoas que dependem do INSS. Por isso, agradeço a cooperação do Adroaldo, secretário da Previdência Social, do Saulo, que é superintendente no estado, e do Inácio que coordena o INSS em Vilhena”, declarou o senador em suas redes sociais.

HISTÓRICO DE TRABALHO

Em março deste ano, Bagattoli conquistou em Brasília a realização do mutirão de perícias médicas em Vilhena, realizado ao longo do mês de abril. Até o momento, mais de 200 perícias médicas presenciais já foram realizadas, além de centenas de atendimentos já confirmados nos próximos meses.

Também foi nesse período que o senador recebeu a garantia de que o Estado de Rondônia será contemplado com 20 peritos aprovados no último concurso do INSS.