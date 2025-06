Mais médicos peritos para Rondônia: articulação de Thiago Flores traz reforço de 50% no atendimento

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) se reuniu com o secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portela, para tratar da convocação dos novos médicos peritos aprovados no concurso público do INSS.

O edital, publicado nesta segunda-feira (23), prevê a contratação de 2 novos médicos peritos para cada uma das cidades de Ariquemes, Jaru, Buritis, Ji-Paraná e Vilhena, totalizando 10 novos médicos peritos para o Estado de Rondônia.

Desde o início do mandato, o parlamentar tem sido uma das vozes mais atuantes em defesa da melhoria do serviço de perícia médica em Rondônia. Já viabilizou mutirões em diversos municípios, destinou emendas para compra de equipamentos e ampliação da teleperícia, além de reforçar junto ao Ministério da Previdência Social a necessidade urgente da contratação de novos profissionais.

Atualmente, o estado conta com 18 médicos peritos em atuação. Com a chegada dos novos profissionais, esse número deve crescer em mais de 50%, garantindo agilidade e qualidade no atendimento à população. Nessa primeira chamada do concurso, Rondônia garante mais dez novos médicos peritos em atendimento, e não para por aí, a previsão do Ministério da Previdência é convocar a outra parte dos aprovados em julho, e o deputado Thiago Flores se comprometeu em anunciar os novos municípios contemplados assim que a portaria for publicada. Ao todo, o concurso teve 500 vagas que foram disputadas em todo o Brasil oferecendo o melhor salário já visto pela categoria.

“Essa é uma vitória de quem nunca parou de cobrar. Agora, mais famílias de Rondônia poderão ser atendidas com dignidade e rapidez. Mais uma ação do nosso mandato em favor das pessoas que mais precisam do atendimento público”, afirmou o deputado.