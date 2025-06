PF deflagra operação contra extração ilegal de areia e cascalho em Vilhena

Nesta terça-feira, 24, a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Harena para combater a extração ilegal de areia, cascalho, saibro e outros recursos minerais sem autorização dos órgãos competentes, em Vilhena.

Durante as diligências, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Vilhena.

As investigações tiveram início após uma fiscalização da Agência Nacional de Mineração (ANM), que identificou duas áreas distintas onde empresas realizavam a extração de minérios sem o necessário Registro de Licença outorgado pela autarquia.

Na ocasião, a ANM emitiu Autos de Paralisação, determinando a imediata suspensão das atividades. No entanto, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) constatou, posteriormente, que a extração ilegal continuava nas duas áreas, o que resultou na lavratura de Autos de Infração e Termos de Embargo.

As investigações continuam com o objetivo de reunir mais provas e adotar as providências legais cabíveis.