Polícia atende denúncia de abandono de cachorro sob chuva em Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 23, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia de maus-tratos e abandono de animal em via pública, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, os policiais deslocaram-se até a Rua Aracy Firmino Lopes Mandarim, onde mantiveram contato com a denunciante. Ela relatou ter presenciado um homem, de nacionalidade venezuelana, expulsando um cachorro de dentro do quintal e deixando o animal na rua, sob forte chuva, o que caracterizaria situação de abandono.

Segundo a mulher, não era a primeira vez que o animal sofria maus-tratos. Ela contou ainda que chegou a conversar com uma moradora do imóvel, também venezuelana, que alegou não aceitar o cão na casa por considerá-lo agressivo.

Durante a diligência, a guarnição localizou a mulher identificada pelas iniciais S.V.F.H., a qual relatou que o cachorro pertencia a um cidadão venezuelano identificado apenas como Carlos. De acordo com ela, o homem teria se mudado para Porto Velho, deixando o animal para trás.

Ainda segundo o relato, a família tentou acolher o cão, mas ele teria demonstrado comportamento agressivo, chegando a atacar outros animais da casa e os próprios filhos do casal, incluindo uma criança de um ano e outra de três anos. A mulher também afirmou que o cão recusava cuidados por não reconhecer vínculo com os atuais moradores.

Os policiais realizaram a observação direta do animal e não constataram sinais visíveis de maus-tratos, como lesões ou estado de debilidade. O cão aparentava estar em bom estado de saúde, sem indícios de desnutrição ou enfermidade.

Apesar disso, diante do cenário relatado e da ausência do tutor, foi configurada a possibilidade de abandono, sendo lavrado boletim de ocorrência para subsidiar eventual apuração da identidade e responsabilização do responsável.

O animal permaneceu sob os cuidados da denunciante, que se prontificou a acolhê-lo voluntariamente até que os órgãos competentes adotem as providências cabíveis.