VÍDEO: Ladrão furta motoneta com chave na ignição em frente empresa em Vilhena

Na noite de segunda-feira, 23, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto de uma motoneta Honda Biz em frente a uma empresa localizada na Avenida Celso Mazutti, no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais D.H., relatou que estacionou sua motoneta Honda Biz, de cor azul, placa NBY-4929, e deixou a chave na ignição, pois pretendia apenas entrar rapidamente na loja.

Entretanto, nesse curto intervalo, um homem ainda não identificado aproveitou a oportunidade, subtraiu o veículo e fugiu em seguida, tomando rumo ignorado.

Imagens de câmeras de segurança instaladas no local registraram toda a ação do criminoso e deverão auxiliar a Polícia Civil na identificação do autor do furto.

A equipe da Rádio Patrulha realizou buscas pela região, mas não conseguiu localizar o suspeito nem o veículo. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá dar continuidade às investigações.

>>>Vídeo: