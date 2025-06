VÍDEO: PRF anuncia interdição para veículos pesados sob ponte do Rio Candeias na BR-364 em Candeias do Jamari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta terça-feira, 24, que o tráfego de veículos pesados será temporariamente interditado na BR-364, na altura do km 693, sob a ponte do Rio Candeias, em Candeias do Jamari, em Rondônia.

A interdição terá início às 21h da próxima sexta-feira, 27, e seguirá até as 15h de domingo, 29. Durante esse período, apenas veículos leves, ônibus e viaturas de emergência poderão transitar pelo local, mediante o sistema “Pare e Siga”, com controle de fluxo alternado.

Segundo a PRF, a medida será executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que identificou falhas na estrutura da ponte durante inspeção técnica. A ação tem caráter preventivo e visa garantir a segurança dos motoristas e a integridade da via.

