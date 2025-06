Vilhena sediará Estadual Sub-11 e Sub-13 de Futebol em julho; veja tabela

De 18 a 22 de julho de 2025, Vilhena será palco do Campeonato Estadual de Futebol nas categorias Sub-11 e Sub-13.

A competição, que integra o calendário oficial da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), reunirá equipes de várias regiões do estado e promete movimentar o cenário esportivo da cidade.

O certame será coordenado pela Liga de Futebol de Vilhena em parceria com a Associação Vilhenense de Árbitros, com apoio da Prefeitura de Vilhena, da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), além dos clubes Embratel e Clube dos Estados.

Importante destacar que os custos com arbitragem, alimentação, premiações e demais despesas logísticas do evento serão cobertas por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Rosangela Donadon, garantindo a estrutura necessária para a realização do torneio.

O evento, além de fomentar o esporte de base, também movimenta a economia local e fortalece o intercâmbio esportivo entre os municípios rondonienses.

