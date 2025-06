Aluno tem bicicleta furtada no pátio de escola estadual em Cerejeiras

Na tarde da última segunda-feira, 23, um estudante da escola estadual Tancredo de Almeida Neves, localizada em Cerejeiras, teve sua bicicleta furtada dentro do pátio da instituição.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o aluno esteve na Delegacia de Polícia Civil acompanhado de seu responsável legal para registrar o boletim de ocorrência e denunciar o desaparecimento da bicicleta, uma Lotus aro 29, nas cores preta e verde.

Segundo o relato, a vítima estuda no período da tarde e havia deixado o veículo no pátio da escola, como de costume. No entanto, ao término das aulas, ao se dirigir ao local para ir embora, constatou que a bicicleta havia sido levada.

A Polícia Civil deverá investigar o caso para identificar o autor do furto e tentar recuperar o bem subtraído.