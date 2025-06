Arraiá beneficente do bairro Orleans será realizado em 5 de julho em Vilhena

Na sexta-feira, 5 de julho, a partir das 19h, moradores de Vilhena e região estão convidados a participar do Arraiá beneficente do bairro Orleans.

O evento será realizado na praça do próprio bairro e promete uma noite de muita alegria, comidas típicas, música, brincadeiras, pula-pula e diversas atrações voltadas ao público de todas as idades.

Com clima de festa junina, o arraial contará com barracas oferecendo pratos tradicionais como pamonha, canjica, bolo de milho, cachorro-quente, pipoca e outras delícias. Haverá também bingo, cuja arrecadação terá 50% do valor revertido em doação para a Casa de Apoio Pela Fé, entidade localizada no bairro Maria Moura que presta auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente durante tratamentos de saúde.

Além da gastronomia e da solidariedade, a festa contará com apresentações musicais, espaço recreativo para crianças com brinquedos infláveis e brincadeiras típicas como pescaria e corrida do saco, proporcionando diversão para toda a comunidade.

A organização convida todos a prestigiar o evento, contribuindo com uma causa importante e aproveitando uma noite especial de confraternização.