Arroba do boi gordo hoje: veja os preços da arroba e do atacado

O mercado físico do boi gordo se depara com predominante acomodação em seus preços. De acordo com o analista da consultoria Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos seguem controlando o movimento de alta, em um perfil mais lateralizado.

Segundo ele, a partir de julho haverá maior incidência de gado terminado em confinamento, com animais a termo oferecendo uma perspectiva de maior conforto nas escalas de abate.

“Sob o prisma da demanda, exportações seguem como um grande destaque. Mantidos os números atuais a expectativa é de recorde de exportação, em volume e principalmente em receita”, disse.

Média da arroba do boi

São Paulo: R$ 322,08 — ontem: R$ 322,83

R$ 322,08 — ontem: R$ 322,83 Goiás: R$ 304,11 — na segunda: R$ 307,86

R$ 304,11 — na segunda: R$ 307,86 Minas Gerais: R$ 307,94 — anteriomente: R$ 305,29

R$ 307,94 — anteriomente: R$ 305,29 Mato Grosso do Sul: R$ 321,14 — ontem: R$ 321,36

R$ 321,14 — ontem: R$ 321,36 Mato Grosso: R$ 323,85 — na segunda: R$ 322,09

Mercado atacadista

O mercado atacadista volta a se deparar com acomodação em seus preços no decorrer desta terça-feira. Segundo Iglesias, o ambiente de negócios sugere por pouco espaço para reajustes no curto prazo, em linha com a reposição mais lenta entre atacado e varejo durante a segunda quinzena do mês.

“Destacando que a população prioriza o consumo de proteínas mais acessíveis, a exemplo da carne de frango, embutidos e ovos”, disse Iglesias.

O quarto traseiro segue no patamar de R$ 23 por quilo, o dianteiro ainda é cotado a R$ 20 por quilo e a ponta de agulha segue a R$ 19 por quilo.

Câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão em alta de 0,26%, sendo negociado a R$ 5,5189 para venda e a R$ 5,5169 para compra. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 5,4753 e a máxima de R$ 5,5233.