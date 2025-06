COLORADO: candidata tem votos anulados e Justiça fará recálculo de quociente que pode alterar composição da Câmara de Vereadores

A Justiça Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral de Colorado do Oeste, em Rondônia, publicou o Edital Nº 015/08ªZE/2025, que convoca representantes do Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos e demais interessados para participarem da cerimônia pública de reprocessamento da totalização dos votos, marcada para o dia 30 de junho de 2025, às 10h (horário de Rondônia).

Conforme o edital, assinado pelo juiz eleitoral Fabrizio Amorin de Menezes, a cerimônia ocorrerá de forma virtual, por meio da plataforma Zoom, e será aberta ao público, através dos parâmetros: ID da Reunião: 838 2923 303 e Senha de Acesso: 193885

A medida atende a uma decisão definitiva na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600635-47.2024.6.22.0008, além de despacho registrado no Processo SEI nº 0001215-51.2025.6.22.8008.

O principal objetivo do procedimento será a anulação dos votos atribuídos à candidata Edna da Silva Lucas Fonseca e o recalculo dos quocientes eleitorais, o que pode levar a uma reconfiguração na composição da Câmara Municipal de Colorado do Oeste.

A reavaliação dos votos será realizada conforme as normas da legislação eleitoral vigente e deve resultar em mudanças na distribuição das cadeiras entre os partidos representados no Legislativo Municipal.

O edital visa garantir transparência ao processo e assegurar a ampla participação dos órgãos de controle, representantes partidários e da sociedade civil. Confira o edital na íntegra AQUI