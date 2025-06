Concurso “Garota Park Shopping” movimenta Vilhena com premiação especial

Park Shopping Vilhena realiza o concurso “Garota Park Shopping”, um evento que visa movimentar a cidade e proporcionar visibilidade a novos talentos no segmento da moda.

A vencedora será contemplada com uma premiação no valor de R$ 3 mil, além de possíveis oportunidades profissionais que poderão surgir a partir da projeção no concurso.

Podem participar jovens com idade entre 16 e 30 anos. As inscrições devem ser efetuadas presencialmente no Park Shopping Vilhena até o dia 10 de julho. O evento é realizado em parceria com a Voggue Models, agência especializada na formação e lançamento de modelos no mercado nacional.

A iniciativa tem como objetivo valorizar a autoestima, promover a representatividade e oferecer portas de entrada para quem almeja ingressar no universo da moda e da publicidade. O concurso já desperta grande interesse e promete ser um dos principais destaques no calendário social da cidade.

Para mais informações: (69) 9 8419-2632 – Raquel ou (69) 9 8115-9636 – Josiane.