Curso de Formação de Arbitragem chega Nova Brasilândia após indicação do deputado Laerte Gomes

Entre os dias 26 e 29 de junho, o município de Nova Brasilândia do Oeste será sede de uma ação que promete fortalecer o cenário esportivo de Rondônia, o Curso de Formação e Capacitação de Árbitros Desportivos, promovido pela Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), por meio do Programa de Capacitação Profissional (Procap), com o apoio do Governo do Estado.

A realização do curso atende a uma indicação feita pelo deputado estadual Laerte Gomes (PSD), em parceria com a vereadora Ana Paula Capelli (PSD), que solicitou à Sejucel a inclusão do município na programação do Procap, com o objetivo de ampliar o acesso à qualificação técnica na área esportiva.

As atividades acontecerão na Câmara Municipal de Nova Brasilândia, com foco na formação e atualização de profissionais das modalidades de Futsal, Futebol Society, Voleibol e Vôlei de Praia. Além disso, o curso também contempla a atualização de técnicos esportivos, reforçando o compromisso com a profissionalização do esporte no estado.

A proposta do curso é preparar e qualificar árbitros e agentes do esporte, contribuindo diretamente para elevar o nível técnico das competições locais e regionais.

Segundo o deputado Laerte Gomes, investir na capacitação esportiva é abrir portas para o desenvolvimento social e humano dos jovens rondonienses. “Fico feliz em ver que nossa indicação foi atendida e que Nova Brasilândia será contemplada com esse curso tão importante. A qualificação de profissionais do esporte é essencial para que possamos continuar evoluindo, com mais organização, mais oportunidade e mais reconhecimento para quem trabalha e vive o esporte em Rondônia”, destacou o parlamentar.