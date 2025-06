Deputada Rosangela Donadon solicita melhorias urgentes em vias de distrito de Chupinguaia

Com atenção constante às necessidades dos moradores do interior de Rondônia, a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou a Indicação nº 12977/25, solicitando ao Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), a realização de serviços urgentes de patrolamento, encascalhamento e limpeza das ruas de Novo Plano, localizado no Distrito de Chupinguaia, ao longo da RO-496.

A iniciativa tem como objetivo assegurar melhores condições de tráfego, especialmente em períodos chuvosos, promovendo dignidade e segurança para as famílias que dependem da via para acesso a serviços de saúde, educação e assistência social. “A precariedade das estradas encarece o transporte, compromete a mobilidade da população e desestimula o desenvolvimento local. Precisamos garantir condições mínimas para que essas comunidades tenham acesso digno aos seus direitos”, destacou a deputada.

Além dos impactos sociais, a parlamentar ressaltou a importância econômica da rodovia, que é uma via estratégica para o escoamento da produção agropecuária da região. “Melhorar a infraestrutura viária é fortalecer a economia regional, gerando renda e incentivando novos investimentos”, afirmou.

Rosangela Donadon também apontou os benefícios ambientais da proposta, uma vez que uma estrada bem estruturada contribui para a redução da erosão, preservação de áreas naturais e evita a abertura de caminhos alternativos que causam grandes danos ambientais.

Com essa indicação, a deputada reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a qualidade de vida das populações rurais de Rondônia.