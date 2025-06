Deputado Luizinho Goebel cobra urgência na recuperação da RO-391 entre Chupinguaia e Trevo da Pedra

Em ação recente em prol do município de Chupinguaia, o deputado estadual Luizinho Goebel solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a recuperação emergencial da RO-391, no trecho não pavimentado que liga a sede do município até o Trevo da Pedra, na rodovia 370. A solicitação foi direcionada diretamente ao diretor-geral do DER, coronel Éder André Fernandes.

Através de mensagem encaminhada ao prefeito Wesley Araújo, o parlamentar reforçou a importância da intervenção imediata na via, destacando que o trecho é amplamente utilizado para o escoamento da produção agrícola da região, especialmente durante a safra do milho. O pedido inclui o cascalhamento e o patrolamento da estrada, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e reduzir danos aos veículos que transportam grãos, gado e outros produtos.

“Justifiquei que, em relação à colheita e circulação de caminhões, essa melhoria é essencial para evitar danos materiais e facilitar o transporte”, informou Luizinho Goebel.

Além da RO-391, o deputado também mencionou a necessidade de apoio na recuperação das estradas vicinais que ligam Chupinguaia ao município vizinho de Corumbiara, passando por assentamentos e áreas de fazendas. Segundo ele, já foi feito um levantamento do trecho e, embora o DER esteja momentaneamente focado em vias de responsabilidade estadual, há expectativa de liberação de maquinários para auxiliar na manutenção dessas estradas rurais.

Goebel acrescentou ainda que, futuramente, pretende articular a estadualização da estrada que liga Chupinguaia a Corumbiara, o que poderá garantir recursos e estrutura permanente para sua manutenção.

A atuação visa garantir melhores condições de transporte para produtores rurais e moradores da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a segurança viária durante o período de safra.