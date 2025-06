Fundação Cultural promove terceira edição do tradicional “Arraial do Portal” em Vilhena

Fundação Cultural de Vilhena realiza no próximo sábado, 28, a partir das 19h, o “3º Arraial do Portal”, evento que já se consolida como uma das tradicionais festas juninas do município. A festividade acontecerá na avenida Brigadeiro e promete reunir a comunidade em uma noite de muita música, cultura e diversão.

De acordo com a assessoria da Fundação Cultural, o Arraial do Portal já ocupa um lugar especial no calendário cultural da cidade, tornando-se referência entre os eventos de São João organizados em Vilhena.

Entre as atrações da noite, estão confirmadas as apresentações musicais de Alipe Alves, Meire Cabianchi e Thiago Ribeiro, que prometem animar o público com repertórios variados e dançantes. Além disso, haverá premiação de R$ 200,00 em consumo no Preto Gastrobar para o casal mais bem caracterizado da festa, além de sorteio de brindes durante o evento.

A Fundação Cultural de Vilhena reforça o convite para que toda a população participe e vivencie essa celebração que valoriza a cultura popular e fortalece os laços comunitários.