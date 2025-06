Motocicleta e motoserra são furtadas de residência na zona rural de Cerejeiras

Na noite do último sábado, 21, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma propriedade localizada na zona rural de Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegarem ao local, os policiais conversaram com o filho da vítima, que relatou que seu pai havia saído pela manhã e, ao retornar no fim da tarde, encontrou a casa completamente revirada.

Ao fazer uma verificação no imóvel, percebeu que haviam sido furtados uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor vermelha e placa OHO 3383, além de uma motoserra da marca Husqvarna.

Uma testemunha informou à equipe policial que passou em frente à residência por volta das 10h da manhã e notou que uma das janelas estava aberta. No entanto, imaginou que os moradores estivessem em casa e não desconfiou de nenhuma anormalidade.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que dará prosseguimento às investigações para tentar identificar os autores do crime e recuperar os bens furtados.