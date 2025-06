THIAGO FLORES: DNIT dá início às obras na ponte do Rio Candeias após cobranças

Após diversas cobranças formais do deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) — via ofícios, reuniões e interlocução com o DNIT —, o órgão confirmou, nesta semana, o cronograma de intervenções na ponte sobre o Rio Candeias, no km 693 da BR‑364, entre Porto Velho e Candeias do Jamari.

A interdição parcial será realizada entre as 21h de sexta-feira (27/6) e as 15h de domingo (29/6), proibindo o tráfego de caminhões e carretas durante a concretagem interna da estrutura. Carros leves, ônibus e veículos de emergência seguirão com trânsito autorizado sob o sistema “pare e siga”.

As obras emergenciais incluem reforço estrutural interno com cabos de aço, concretagem e execução de paredes de suporte—com previsão para conclusão das fases internas em até 40 dias, e o investimento total para reestruturação das pontes nos rios Candeias e Jacutinga é de R$ 110 milhões, sendo que R$ 60 milhões já foram liberados ao DNIT/RO para iniciar as obras.

Ponto de passagem diário para ônibus escolares, veículos leves e pesados (incluindo carretas), a ponte apresenta relevância logística e econômica para Rondônia. A intervenção reforça a segurança e assegura a logística, especialmente após recentes acidentes e bloqueios, incluindo colisões reportadas e a preocupação da comunidade.

“Além de passar por essa ponte toda semana, recebi várias mensagens com vídeos e fotos nas redes sociais mostrando a situação caótica da ponte. Meu compromisso com a população começou desde o primeiro ofício protocolado e se mantém firme até a conclusão da obra. Essa interdição programada e sinalizada dá mais segurança à todos”, afirmou o deputado Thiago Flores, que enfatizou a importância desse serviço em prol da mobilidade, da segurança das pessoas que transitam por ali, do agronegócio, por usar esse trecho para escoamento de produção e, como um todo, da economia local.