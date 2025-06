Wesley Germiniano participa da abertura da Semana Nacional e Estadual de Políticas sobre Drogas no Cone Sul de RO

Teve início nesta segunda-feira (23), em todos os municípios de Rondônia, a 27ª Semana Nacional e a 5ª Semana Estadual de Políticas sobre Drogas.

Com o tema “Rondônia contra as drogas” e o lema “A prevenção é o melhor caminho!”, o evento é promovido pelo Governo de Rondônia, por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod) e das Secretarias Executivas Regionais, em parceria com diversas instituições.

Em Vilhena, a abertura contou com a presença do secretário regional do governo no Cone Sul, Wesley Germiniano, que representou o governador Coronel Marcos Rocha e também o presidente do Conepod, David Inácio, durante a solenidade.

A participação de Wesley reforça o compromisso do Governo de Rondônia com a conscientização e a prevenção ao uso de drogas, especialmente nas regiões mais distantes da capital. “A presença do Estado aqui é para dizer que não estamos medindo esforços para apoiar iniciativas que salvam vidas e transformam histórias. Prevenir é proteger, e o Cone Sul está engajado nessa missão”, destacou Wesley Germiniano

Na região do Cone Sul, a programação aconteceu em Vilhena e incluiu palestras com profissionais da saúde e da segurança pública, além de atividades educativas em escolas e mobilizações em espaços públicos. As ações seguem até o dia 27 de junho, conforme previsto na Lei Federal nº 13.840/2019, que institui a Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.

O evento busca sensibilizar a população, instituições e comunidades escolares sobre a importância do enfrentamento às drogas com responsabilidade, empatia e informação.