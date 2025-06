Adolescente foge da PM em moto roubada e é apreendido com maconha em Vilhena

No final da manhã de quarta-feira, 25, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um menor estaria pilotando uma motocicleta de cor preta no bairro Ipanema, em Vilhena, realizando manobras perigosas e com o escapamento barulhento.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram um homem conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 FAN, de placa NDZ-5709, que correspondia às características repassadas na denúncia.

Foi dada ordem de parada, porém o condutor desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitando sinais de trânsito e colocando em risco a própria vida e a de terceiros. Após intensa perseguição, a guarnição conseguiu abordar o motociclista.

O condutor foi identificado como E.M., menor de idade. Durante a revista, os policiais encontraram em sua mochila um caderno escolar e uma porção de substância análoga à maconha.

Em consulta ao sistema do Detran, foi constatado que a motocicleta possuía registro de furto/roubo. Questionado, o menor afirmou ter comprado o veículo por meio de uma negociação via Facebook, pagando R$ 1,5 mil.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os procedimentos da ocorrência.