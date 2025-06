Bicicleta é furtada de residência em Vilhena e vítima procura a Polícia Militar

Na manhã desta quinta-feira, 26, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Rua Pernambuco, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou à equipe policial que chegou em sua residência por volta das 19h de quarta-feira, 25, e deixou sua bicicleta da marca Cairu, aro 29, de cor cinza com inscrições em rosa, no quintal da casa, devidamente cadeada.

Porém, na manhã desta quinta-feira, por volta das 8h, ao sair, percebeu que a bicicleta havia sido furtada. Indagada sobre possíveis suspeitos, a vítima afirmou não ter visto nada, mas informou que uma vizinha possui câmeras de segurança que podem ter registrado a ação do criminoso.

A Polícia Militar registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.