Cachorro morre após ser atacado por pitbull em Vilhena

Na tarde de quarta-feira, 26, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma denúncia de omissão na guarda e cautela de animais na Rua 609, localizada no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegarem no local, os policiais se depararam com um cachorro de raça indefinida morto.

O dono do animal, identificado pelas iniciais E., relatou que estava em frente à sua residência com o portão aberto, quando um cachorro, aparentemente da raça Pitbull, escapou de uma casa vizinha e avançou sobre seu cão, atacando-o com mordidas até causar sua morte.

A equipe policial identificou que o cachorro agressor pertencia à vizinha de E., identificada como S. Ao ser localizada, ela confirmou o ocorrido e explicou que, por descuido, deixou o portão de sua casa aberto, permitindo que o animal escapasse.

Diante da situação, os militares informaram aos tutores que seria lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por omissão na guarda de animais. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.