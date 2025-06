Café registra queda em NY com redução dos riscos de geadas no Brasil

O café arábica opera com preços mais baixos na sessão eletrônica da Bolsa de Mercadorias de Nova York (ICE) neste momento.

Os futuros do café mantêm parte das perdas da última sessão. O mercado temia geadas nesta última madrugada no cinturão cafeeiro do Brasil, com a passagem de uma massa de ar polar. Porém, o frio foi intenso, mas houve apenas geadas pontuais, localizadas, em áreas de baixadas, em elevadas altitudes e beira de rios, de fraca intensidade.

As perdas nas cotações são limitadas pela alta nos preços do petróleo e pelo avanço nas bolsas de valores da Europa. Os contratos com entrega em setembro/25 operam a 303,05 centavos de dólar por libra-peso, baixa de 0,45 centavo ou 0,14%.

Na quarta-feira (25), o café arábica encerrou as operações com preços acentuadamente mais baixos. As cotações recuaram aos patamares mais baixos em cinco meses e meio, com o contrato setembro ameaçando romper para baixo a importante linha técnica e psicológica de 300 centavos de dólar por libra-peso, batendo em 300,60 centavos na mínima do dia.

Sul e cerrado de Minas Gerais e a Mogiana paulista, grandes áreas produtoras, saíram ilesas, sem indicações de prejuízos, conforme fontes consultadas. Os riscos dessa massa de ar polar passaram e o mercado monitora as próximas passagens e riscos que podem vir, já que este inverno promete ser mais rigoroso, segundo as informações meteorológicas.

Os contratos com entrega em julho/2025 fecharam a 308,65 centavos de dólar por libra-peso, com desvalorização de 6,70 centavos, ou de 2,1%. A posição setembro/2025 fechou a 304,50 centavos, com baixa de 6,85 centavos, ou de 2,2%.