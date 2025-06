Criança é resgatada de situação de maus-tratos em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 25, uma ação conjunta entre a Polícia Militar e o Conselho Tutelar resultou no resgate de uma criança em situação de possível maus-tratos, em uma residência localizada na Rua 8006, no residencial Alvorada, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para prestar apoio à equipe do Conselho Tutelar após denúncia anônima que relatava que uma menor estaria sendo maltratada pelos pais no local.

No imóvel, os policiais mantiveram contato com uma conselheira tutelar, que confirmou ter recebido a denúncia e apontou como responsáveis os pais da criança, identificados como A., e J. Durante a abordagem, os militares constataram que ambos os responsáveis faziam uso excessivo de bebida alcoólica, inclusive no momento da visita, condição visivelmente percebida pelos agentes.

Além disso, o interior da casa se encontrava em situação de total insalubridade, sem condições mínimas de higiene e estrutura adequadas para o convívio e desenvolvimento saudável de uma criança.

Diante da gravidade da situação, o Conselho Tutelar deliberou pelo acolhimento imediato da menor, que foi encaminhada ao abrigo institucional. Para evitar possíveis reações agressivas por parte dos pais, os conselheiros solicitaram apoio da guarnição durante o cumprimento da medida protetiva, que ocorreu de forma segura e sem maiores incidentes.

O caso será acompanhado pelos órgãos competentes para a adoção das providências legais e assistenciais cabíveis.