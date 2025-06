EDITAL DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MADEIREIRA CATARINENSE LTDA, localizada na av: Belo

Horizonte n° 1606, Bairro Setor Industrial, CEP: 76.967-586 inscrita no CNPJ n°

04.689.550/0001-10, vem tornar público que requerer a Renovação da Licença de

Operação n. 154468 referente ao processo administrativo nº 1801/01685/2016, à

Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental (COLMAM) da

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), na categoria,

Serrarias com desdobramento de madeira em bruto.

Cacoal/RO, 25 de junho de 2025.

_______________________________________________

MADEIREIRA CATARINENSE LTDA

CNPJ: 04.689.550/0001-10