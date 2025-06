Homem sob efeito de entorpecentes invade casa dos pais e é suspeito de assediar criança em Vilhena

Na quarta-feira, 25, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, onde um homem, aparentemente sob efeito de substância entorpecente, invadiu a residência dos pais causando tumulto.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o caso aconteceu em um imóvel situado na Avenida Jasmim. No local, os policiais foram recebidos por J.R., proprietário da casa, que informou que seu filho, O.R., conhecido por ser usuário recorrente de drogas, reside nos fundos do terreno, em uma edícula separada da casa principal.

O pai relatou que ele e sua esposa haviam se ausentado para participar de um culto religioso e, ao retornarem, encontraram a porta da residência principal arrombada. O filho havia invadido a casa e se trancado em um dos quartos, recusando-se a sair.

A guarnição interveio e conseguiu abrir a porta do cômodo, encontrando O.R., visivelmente alterado, com sinais claros de uso de substância entorpecente. Embora nenhuma droga tenha sido localizada, havia forte odor característico de crack, indicando consumo prévio da substância.

Durante a condução da ocorrência, um morador da região abordou os policiais e denunciou que sua filha, de apenas 11 anos, estaria sendo assediada com frequência por O.R. O pai da menor relatou que tomou conhecimento do fato após a esposa ser informada pela filha. Ao chegar do trabalho, ele verificou as imagens do sistema de monitoramento da residência e confirmou a aproximação suspeita de O.R.

O denunciante ainda afirmou que sua filha já havia sido alvo de assédio anteriormente. Os pais de O.R., por sua vez, relataram que vivem com medo do filho, especialmente quando ele faz uso de entorpecentes, pois se torna agressivo e imprevisível, gerando sensação de insegurança dentro da própria casa.

O suspeito foi detido e o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.