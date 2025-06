Homem é preso com drogas, munições, joias e diversos objetos de origem duvidosa em Vilhena

Na última quarta-feira, 25, uma guarnição da Polícia Militar, que dava continuidade às diligências relacionadas a um furto registrado no dia 21, recebeu uma denúncia anônima informando que objetos subtraídos, especialmente joias, teriam sido trocados por drogas em uma “boca de fumo” localizada na Rua 1513, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Com base na informação, os policiais se deslocaram até o endereço mencionado, onde abordaram um homem identificado como W.V.G., que estava na residência. Ao ser questionado sobre a existência de materiais ilícitos no imóvel, o suspeito negou e autorizou a entrada da equipe policial para averiguação.

Porém, os militares já haviam visualizado o momento em que o homem arremessou ao solo um objeto escuro, em atitude suspeita. Ao verificar o item, os policiais constataram que se tratava de uma porção de substância semelhante ao crack.

Durante buscas no interior da residência, no quarto do suspeito, foi encontrada uma segunda porção da mesma substância, além de duas munições de calibre .22 guardadas em uma gaveta. As duas porções juntas totalizaram cerca de 39 gramas de pasta base de cocaína (crack).

Em cima de uma cômoda, foi localizada uma caixa contendo diversas joias. Imagens das peças foram encaminhadas à vítima do furto ocorrido dias antes, que prontamente reconheceu algumas como sendo de sua propriedade.

Outros objetos de origem duvidosa também foram encontrados no local, como ferramentas, eletrônicos e bens domésticos. O próprio suspeito afirmou que esses itens haviam sido recebidos em trocas por entorpecentes em ocasiões anteriores.

Entre os materiais apreendidos estão:

Uma maleta de ferramentas amarela, marca Tramontina, um bebedor de água, marca Esmaltec, duas furadeiras, ambas da marca Mundial, nas cores vermelha e preta, uma serra mármore amarela, marca Vonder, uma churrasqueira de inox, marca Eliza, dois relógios de pulso (marcas Champion e Ewtto), duas mini balanças de precisão, dois aparelhos celulares (um Motorola azul e um Samsung preto), um desodorante (marca Biografia), um kit de shampoo e condicionador (marca Niely Gold), diversas joias (brincos, correntes, pulseiras, anéis em material dourado, prateado e com pedrarias variadas) e R$ 140,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os objetos apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.