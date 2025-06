ATO NA PAULISTA: Jaime Bagattoli se une a Bolsonaro e lideranças da direita em defesa da liberdade

Ao lado de Jair Bolsonaro, o senador Jaime Bagattoli (PL) participou, neste domingo (29), de mais um ato pela liberdade e por justiça ao presidente e aos presos políticos do 8 de Janeiro.

A manifestação, segundo as autoridades, levou milhares de pessoas à avenida Paulista, em São Paulo.

O ato é simbólico por ser o primeiro após os depoimentos de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF). O episódio, inclusive, foi destaque nas falas dos políticos e participantes. Já Bagattoli lembrou que o povo também esteve protestando contra as medidas do atual governo, como aumento de impostos e gastos com a máquina pública.

“Primeiramente é um orgulho representar a nossa Rondônia em mais um ato pela liberdade. Milhares de brasileiros se reúnem aqui para dizer um basta ao aumento de impostos e gastos do governo. É a direita unida que não desiste do Brasil. E mais uma vez o presidente Bolsonaro prova ter sido o melhor presidente que este país já viu. Está claro o porquê querem tirá-lo das eleições e o povo já sabe disso”, declarou.

O ato contou com discursos de governadores, parlamentares e representantes da direita, como o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Marcos Rogério. Mas o momento mais aguardado ficou por conta da fala de Bolsonaro que lembrou da importância das próximas eleições.

“Vamos nos preocupar com as eleições do ano que vem. Eu nem preciso ser presidente da República, apenas me deem 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do Brasil, permanecendo como presidente de honra do Partido Liberal (PL)”, declarou Bolsonaro.