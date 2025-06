Homem agride familiares, mantém parentes em cárcere privado e resiste à prisão em Vilhena

Na noite de sábado, 28, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Armando Fajardo, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a denúncia dava conta de que um idoso havia sido agredido pelo próprio filho, que também mantinha outros familiares trancados dentro de um cômodo da residência, impedindo a saída deles.

Ao chegar ao local, a equipe constatou a veracidade dos fatos. O suspeito foi identificado como A.S., conhecido por ser usuário de drogas e por apresentar comportamento agressivo durante os surtos provocados pelo uso de entorpecentes.

Segundo os relatos dos familiares, após retornar à residência sob sinais evidentes de estar sob efeito de drogas, A., passou a agir de forma hostil, chegando a segurar sua mãe pelo pescoço. Temendo por sua integridade e pela segurança da neta, uma criança de colo que estava sob seus cuidados, a mulher usou spray de pimenta, adquirido previamente devido ao histórico de violência do filho, conseguindo afastá-lo e sair do cômodo com a criança.

Na sequência, a irmã, o cunhado e o pai de A., intervieram na tentativa de conter o agressor, mas foram surpreendidos quando ele trancou a porta do quarto, mantendo os três em cárcere privado por um tempo significativo.

Durante uma tentativa de conter o agressor e recuperar a chave, o cunhado de André foi agredido e sofreu uma lesão aparentemente compatível com fratura no braço direito. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional para atendimento médico.

Mesmo diante da situação, A., se recusava a liberar os familiares e alegava não estar com as chaves, embora os presentes afirmassem que ele as tinha ou as havia escondido. Após receber ordem verbal para abrir a porta, ele desafiou os policiais, dizendo que “não abriria” e que “podiam arrombar, se quisessem”.

Diante da negativa e da manutenção do cárcere privado, os policiais arrombaram a porta e resgataram os familiares. Em seguida, deram voz de prisão ao agressor, que resistiu violentamente à detenção. Ele desferiu chutes, tentou morder os policiais e ainda investiu contra a guarnição tentando alcançar a arma do policial que estava em sua cintura.

Após ser contido e imobilizado, A., foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as providências legais cabíveis.