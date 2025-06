Policial militar de Pimenteiras ameaça tirar a própria vida após desentendimento familiar

Na tarde de sábado, 28, uma guarnição da Polícia Militar de Pimenteiras do Oeste foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento familiar na residência do próprio Comandante do Quartel local.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegarem ao local, os policiais observaram pela janela que a esposa do militar estava chorando e ele bastante alterado. Como a porta da casa estava trancada, a equipe entrou pela janela, destrancou o acesso principal e retirou a esposa e os filhos da residência, encaminhando-os para a casa de uma vizinha que mora em frente.

Instantes depois, o comandante se dirigiu até o seu carro, pegou uma faca e começou a ameaçar tirar a própria vida, colocando o objeto contra a barriga e o pescoço. Os policiais intervieram imediatamente, conseguiram convencê-lo a entregar a faca e o conduziram até a viatura. Em seguida, ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.

A esposa do militar, acompanhada dos filhos menores, deslocou-se até a delegacia em um veículo conduzido por seu irmão.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais questionaram o comandante sobre sua arma funcional, mas ele afirmou não saber onde estava. A esposa, no entanto, indicou que a arma se encontrava em cima do guarda-roupa. O armamento foi recolhido e está sob custódia na reserva de armamento da 4ª Companhia da Polícia Militar em Cerejeiras.

Ainda conforme a ocorrência, o militar se recusou a dar declarações sobre o ocorrido. Não há registros anteriores de ocorrência policial, medidas protetivas, ameaças ou agressões físicas envolvendo o casal.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.