Ato na Avenida Paulista reúne apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e Coronel Chrisóstomo defende votação do PL da Anistia

Deputado federal por Rondônia, Coronel Chrisóstomo (PL-RO) participou neste domingo (29) da manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, que reuniu milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato, convocado pelo pastor Silas Malafaia, teve como lema “Justiça Já” e contou com a presença de parlamentares e governadores da base conservadora. A concentração teve início por volta das 14h, próximo ao vão livre do Masp.

Durante entrevista concedida no local, o deputado Chrisóstomo destacou a necessidade de aprovação do Projeto de Lei da Anistia, em tramitação na Câmara dos Deputados. “A mensagem é muito simples e necessária. Justiça e liberdade. Nós, na Câmara dos Deputados, temos o dever de votar favorável no P.L. da Anistia. Não há mais tempo de esperarmos. É hora dos brasileiros que não têm culpa nenhuma de estarem presos, sair para viver sua vida e cuidar das suas famílias”, declarou.

A manifestação teve a participação de líderes políticos de diversos estados, incluindo os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG) e Cláudio Castro (RJ), além de senadores e deputados da bancada do PL. No palco, Bolsonaro fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que com 50% de apoio no Congresso “mudaria o destino do Brasil”, mesmo sem estar na Presidência.

Além da pauta pela anistia, os manifestantes defenderam maior transparência nas eleições e criticaram decisões do Judiciário. Bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos foram erguidas por apoiadores vestidos de verde e amarelo.