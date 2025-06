Cabixi celebra 37 anos de emancipação com programação variada e atrações culturais

O município de Cabixi, no Cone Sul de Rondônia, prepara uma série de atividades especiais para comemorar os 37 anos de sua emancipação política, celebrados no início de julho de 2025.

Conforme a programação obtida pelo Extra de Rondônia, a lista conta com eventos esportivos, culturais, religiosos e apresentações musicais, voltados para toda a comunidade.

As festividades começam na quinta-feira, 03 de julho, com a final do Campeonato de Futsal, no ginásio municipal. Na sequência, haverá a entrega de prêmios na praça municipal e o início do Show de Calouros, com apresentação de Kelem, seguido por Patrícia Naujalis e Moisés Coimbra, no palco principal.

Na sexta-feira, 04, a programação será voltada para o público cristão, com uma Noite Gospel, organizada por pastores locais.

No sábado, 05 de julho, as atividades iniciam às 19h30, com a celebração de uma missa conduzida pelo Padre Edvaldo, seguida por apresentações da Melhor Idade, mais uma etapa do Show de Calouros com os finalistas, participação de autoridades e encerramento da noite com shows de Fagner e Flávio e David Rocha.

O encerramento será no domingo, 06 de julho, dia central das comemorações, começando pela manhã com uma atividade de ciclismo. Às 15h00, será realizada uma gincana popular, com possível participação do Exército Brasileiro.

À noite, as festividades seguem com diversas apresentações culturais, incluindo o grupo da Melhor Idade, ensaio musical com o professor Marcos, demonstrações de karatê e ordem unida dos projetos sociais PSKScong e apresentações da Fanfarra da EEEFM José de Anchieta.

A comemoração dos 37 anos de Cabixi promete movimentar o município com momentos de fé, cultura, lazer e integração social, envolvendo moradores e visitantes em quatro dias de atividades para todos os públicos.