Campeonato rural agita 3ª rodada com vitórias e novas lideranças em Vilhena

No domingo, 29, aconteceu no distrito de Nova Conquista, a cerca de 70 km da sede do município de Vilhena, a 3ª Rodada do Campeonato Rural de Futebol Society 2025.

Os resultados das rodadas mantiveram o Canarinho na liderança do Grupo A, já o Grupo B tem novo líder, a Linha 100.

Abrindo a rodada, o Km 13 venceu pelo placar de 1 a 0 o Cruzeirinho com gol de Genecy. Com a vitória, o Km 13 agora é vice-líder do Grupo A com 6 pontos. Enquanto o Cruzeirinho permanece com 4 pontos e figura na terceira colocação.

Também pelo Grupo A, Vista Alegre e Nova Conquista FC entraram em campo as 10h45. O duelo terminou com vitória por 4 a 0 para o Vista Alegre que vinha de duas derrotas. Os 3 pontos foram conquistados com dois gols de Samuel, um de Carlos e outro de Kayo Eduardo. Com a primeira vitória o Vista Alegre pegou o elevador e agora aparece na 4ª posição, a frente do Nova Conquista que também tem 3 pontos, mas saldo menor de gols.

Na última partida pelo Grupo A, o líder Canarinho venceu por 2 a 0 o São Lourenço e segue na ponta da tabela, agora com 7 pontos. Os gols da vitória foram marcados por Thayson e Patrick. O São Lourenço sofreu o segundo reverso e ocupa a última colocação.

Pelo Grupo B, a Cascalheira alcançou a sua primeira vitória ao superar o Baixadão pelo placar de 3 a 1 com gols de Willian, Marcos e Vitor. Lucezar foi o autor do único gol do Baixadão. Agora com 4 pontos, a Cascalheira aparece na 4ª posição. Já o Baixadão perdeu um posição e é vice-líder com 6 pontos.

Vitória também para o Camarões sobre o Mamaindê por 1 a 0. Cleberson marcou o gol que que assegurou os 3 pontos para o Camarões que ocupa a 3ª posição no grupo com 6 pontos. Já o Mamaindê sofreu a sua terceira derrota seguida e permanece na última posição da chave.

Fechando a rodada, a vitória que mudou a liderança do Grupo B. A Linha 100 marcou com Igor e superou o Rancho SB por 1 a 0, chegando aos 7 pontos e ao topo da tabela. O Rancho SB é 5º colocado com 1 ponto.

A 4ª Rodada do Rural de Futebol Society será na Nova Conquista, no domingo 6 de julho, com os seguintes jogos:

08h | Baixadão x Linha 100

09h30 | São Lourenço x Km 13

10h45 | Camarões x Cascalheira FC

13h45 | Vista Alegre x Cruzeirinho

15h15 | Mamaindê x Rancho SB

16h45 | Nova Conquista FC x Canarinho