Ciclista e criança ficam feridas após colisão com carro no centro de Vilhena

Na manhã de domingo, 29, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Princesa Isabel, no centro de Vilhena.

No local, os policiais constataram que a colisão envolveu um carro e uma bicicleta da marca Lotus, aro 29, de cor azul.

A condutora da bicicleta relatou à equipe policial que trafegava pela Rua Princesa Isabel no sentido contrário ao fluxo permitido, uma vez que a via é de mão única. Ao cruzar a Avenida Barão do Rio Branco, acabou sendo atingida pelo veículo.

Já o motorista do carro contou que seguia pela Barão do Rio Branco, no sentido bairro São José, e que foi surpreendido pela ciclista ao chegar ao cruzamento.

Com o impacto, o condutor do automóvel não sofreu ferimentos. No entanto, a ciclista e uma criança de um ano, que estava sendo transportada por ela como passageira na bicicleta, ficaram feridas e foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas ao Hospital Regional.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente.