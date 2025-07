Deputada Rosangela Donadon solicita reestruturação urgente do Hospital Regional de Extrema

A deputada estadual Rosangela Donadon apresentou uma indicação à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) solicitando a reestruturação urgente do Hospital Regional de Extrema, distrito de Porto Velho.

A parlamentar requer a ampliação do número de servidores, priorizando profissionais com experiência em áreas vitais como urgência e emergência, além da melhoria na oferta de insumos, materiais e equipamentos hospitalares.

Atualmente, o hospital enfrenta uma grave defasagem no quadro de profissionais, o que compromete o atendimento à população local. A estrutura também se mostra insuficiente diante do crescimento populacional e das demandas do distrito, obrigando muitos moradores a procurarem atendimento em Guajará-Mirim e até mesmo no estado do Acre.

A demanda foi apresentada por Fran Kaxarari, liderança local que tem atuado ativamente na defesa dos interesses da comunidade. Ela tem sido uma voz firme nas reivindicações por melhorias em diversas áreas e levou pessoalmente a situação do hospital à deputada.

Rosangela Donadon afirmou que a população de Extrema pode contar com seu apoio irrestrito. “Reconhecemos o esforço e o comprometimento de lideranças como Fran, que estão na linha de frente cobrando ações concretas. Nosso compromisso é continuar atuando para garantir estrutura e dignidade no atendimento de saúde em Extrema e em todo o estado”, finalizou.