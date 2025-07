Dia de Campo das Agrárias movimenta fazenda escola da FIMCA com foco em sustentabilidade e integração entre Cursos

No último sábado, 28 de junho, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA promoveu mais uma edição do Dia de Campo das Agrárias, evento que acontece na fazenda escola da FIMCA e reuniu os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Nutrição.

Aberto à comunidade, o evento reforça a proposta de integrar a teoria à prática, promovendo a sustentabilidade no campo e aproximando a população das soluções inovadoras desenvolvidas pelos estudantes.

O Dia de Campo contou com oito estações temáticas, onde alunos do 1º ao 10º período apresentaram projetos sustentáveis com impacto social e ambiental positivo. Entre os destaques estavam:

Da roça ao remédio: plantas medicinais utilizadas pelo SUS – com preparo de mudas, escolha de substratos e explicações sobre usos terapêuticos.

Energias renováveis e sustentabilidade no campo – que abordou inovações para o uso racional de recursos naturais.

Sistema produtivo da pitaya – com técnicas de propagação e extração de pigmentos.

Fazendo certo: manejo de pastagens – com ênfase no pastejo rotacionado e nas forrageiras.

Boas práticas agrícolas no manejo do algodão – desde o cultivo até o controle de pragas.

Conexão AgroFeira: do campo para a mesa – apresentando alimentos e subprodutos diretamente ao consumidor.

Nutrição: com uma estação dedicada à educação alimentar com foco em saúde e sustentabilidade.

Medicina Veterinária: enfocando o manejo de neonatos, vacinação, reprodução e ordenha, sempre com foco no bem-estar animal.

Além de professores e alunos, o evento contou com a presença de autoridades acadêmicas, como Ana Emília Tavares, coordenadora do Núcleo de Ciências Agrárias; Harrisson Oliveira, professor da área de exatas das Agrárias; Ana Josette, coordenadora do curso de Nutrição; e Jéssica Gimaque, coordenadora do curso de Medicina Veterinária.

A coordenadora do curso de Agronomia ressaltou que iniciativas como essa “fortalecem a formação dos estudantes, que aplicam na prática o que aprendem em sala, desenvolvendo soluções reais para os desafios do campo com responsabilidade social e ambiental”. A Fazenda Escola, é um diferencial da FIMCA, por garantir experiências únicas desde o início da graduação.

Já para João Eduardo Batista, aluno de Agronomia, o evento representa uma etapa importante da formação: “é uma oportunidade de praticar ao longo curso inteiro, entender o dia a dia, assim como aprender as demandas do pequeno ao grande produtor e sair da faculdade com segurança para atuar no mercado com experiência prévia”, afirmou.

O evento reforça o avanço do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA como única instituição de ensino superior em Rondônia a possuir uma fazenda escola própria, garantindo experiências práticas desde o primeiro período. A cada edição, o Dia de Campo reafirma seu papel essencial na formação de profissionais completos, humanos e comprometidos com o futuro sustentável da produção agropecuária brasileira.