Eyder Brasil destina mais de R$ 450 mil para escolas de Porto Velho e Ariquemes

O deputado estadual Eyder Brasil destinou um total de R$ 456.200,00 em emendas parlamentares para fortalecer a estrutura de três importantes instituições de ensino em Porto Velho e Ariquemes.

Os recursos visam beneficiar diretamente centenas de estudantes, melhorando desde a infraestrutura até o apoio logístico para a frequência escolar.

Na capital, a Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Major Guapindaia receberá R$ 200.000,00 para a aquisição de uniformes para os alunos dos terceiros anos. Outra unidade beneficiada em Porto Velho é a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marise Castiel, que terá R$ 156.200,00 para investir na compra de novos equipamentos, modernizando o ambiente de aprendizado.

Para o interior do estado, o deputado destinou R$ 100.000,00 para custear o transporte escolar dos alunos do ensino médio do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus de Ariquemes. O recurso é fundamental para garantir que estudantes de áreas mais distantes possam frequentar as aulas sem dificuldades de locomoção.

Segundo Eyder Brasil, o investimento na educação básica e técnica é uma prioridade de seu mandato. “Por enquanto, os investimentos chegam para Porto Velho e Ariquemes, mas nosso trabalho continua para alcançar todo o estado. Nosso compromisso é criar um ambiente onde cada aluno tenha as ferramentas e a dignidade necessárias para aprender e se desenvolver. Cada real investido na educação é um passo em direção a um futuro mais próspero para Rondônia”, afirmou o parlamentar.